Covid-19 महामारी में क्या सीबीडी (CBD) स्वास्थ्य के रूप में आपके लिए फायदेमंद है

Is CBD Your Partner in Wellness During this Pandemic?

कोविड 19 महामारी ने पूरी दुनिया के लोगों को हिलाकर रख दिया है। कोविड 19 की वजह से न सिर्फ आपकी सेहत पर असर पड़ा है, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी हावी हुआ है। इस महामारी के चलते लोगों को तनाव, चिंता, डिप्रेशन आदि कई मानसिक बीमारियों ने प्रभावित किया है। इससे न केवल हम मानसिक रूप से एक मुश्किल स्थिति में पड़ गए थे, बल्कि COVID-19 ने लोगों को बाहर जाने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने में रोकथाम लगा दी है। जहां हम लोगों के साथ मिलना जुलना कर रहे थे, अपने जीवन को बिना किसी बंधन के जी रहे थे, वही अब कोविड 19 की वजह से मजबूरन लोगों को घर में रहना पड़ रहा है। महामारी में तनाव – तनाव मस्तिष्क के सामान्य कार्य को रोकने की क्षमता रखता है। अध्ययनों से पता चला है कि तनाव मस्तिष्क के सामान्य कार्यों में रुकावट डाल सकता है और मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएँ तनाव के कारण काम करने के तरीके को बदल देती हैं। तनाव में, मस्तिष्क जानकारी को बटोरने में असक्षम हो जाता है और सामान्य रूप से काम करना बंद कर देता है। जिस तरह से एक व्यक्ति महामारी संबंधी तनाव लेता है, वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकता है। यहाँ बहुत सारे कारक हो सकते हैं। पृष्ठभूमि, परिवार और सामुदायिक संरचना, वित्तीय स्थिति, स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थिति और कई अन्य कारक। वायरस के प्रसार के कारण पूरी दुनिया का अचानक परिवर्तन सभी को प्रभावित कर सकता है, फिर उसमें किसी भी उम्र का व्यक्ति शामिल है। मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष – विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वैश्विक महामारी के परिणामस्वरूप दुनिया भर में लोग मानसिक स्वास्थ्य से लड़ रहे हैं। जीवनशैली में आए बदलाव, वायरस से संक्रमित होने का डर, अपने परिवार और प्रियजनों को लेकर चिंता करना और निश्चित रूप से नौकरियों और अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता में ढलना कोई आसान बात नहीं है। इसके साथ ही, जून 2020 में सामने आए एक अध्ययन से पता चला है कि मौजूदा मानसिक और न्यूरोलॉजिकल स्थिति वाले या मानसिक स्वास्थ्य आघात (Mental Health Trauma) और अन्य स्थितियों वाले लोग अधिक उच्च जोखिम में हैं। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक उन लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं जिन्हें इस कठिन समय में सबसे ज्यादा अपने दिल और दिमाग की बातें साझा करने की जरूरत है। फिर भी यह प्रयास इस बड़ी समस्या के आगे लोगों को छोटा लग सकता है सीबीडी और आप - हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि उनके अध्ययन समूह के 5% लोगों ने अपनी चिंता का प्रबंधन करने के लिए CBD उत्पादों की ओर रुख किया और इस महामारी के दौरान तनाव को कम करने की कोशिश की। ना सिर्फ मरीज सीबीडी का इस्तेमाल करते हैं। हेल्थकेयर पेशेवर भी सीबीडी के स्वास्थ्य लाभ का सहारा लेते हैं ताकि उन्हें अस्पताल में घंटों तक काम करने के बाद आराम की नींद मिल सके। वे इसका उपयोग मांसपेशियों का दर्द और सूजन को दूर करने के लिए भी करते हैं, जो लंबे समय तक खड़े रहने से होता है। कई लोग इस वैश्विक वायरस के प्रकोप के दौरान सीबीडी की ओर रुख कर रहे हैं। अधिक लाभ प्राप्त करने और शून्य नकारात्मक प्रभावों के साथ, कैनबिडिओल उत्पाद बेहतर नींद प्रदान करते हैं और उम्मीद से अधिक लोगों को तनाव से राहत दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में, ब्रायन बॉम ने बताया "इस संकट के दौरान सीबीडी के लाभों को समझना महत्वपूर्ण है, साथ ही सीबीडी आपके लिए क्या कर सकता है, और क्या नहीं कर सकता है यह भी जानें" उन्होंने आगे बताया, "हालांकि कुछ असंतुलित दावों ने सीबीडी को कोरोनावायरस के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में बताया है, लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि सीबीडी या कुछ और कोरोनावायरस को रोक सकता है या इसे ठीक कर सकता है। हालांकि, कई लोगों ने कोरोनोवायरस के सामान्य लक्षणों से राहत पाई है जैसे कि सीबीडी का उपयोग करके दर्द और ऐंठन से, साथ ही साथ तनाव से राहत जो कि महामारी के दौरान अलग रहने से उत्पन्न हो सकता है। ” सीबीडी COVID-19 (या कम से कम अभी) का जवाब नहीं है, लेकिन यह आपको तनाव और अन्य शारीरिक समस्याओं का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है जो इसका परोक्ष रूप से कारण बनता है। तो क्या महामारी के दौरान सीबीडी आपका साथी हो सकता है? तो हम कहेंगे कि बिलकुल यह बहुत अच्छी तरह से हो सकता है।