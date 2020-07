संभोग लाइफ को बेहतर और मजेदार बनाने के टिप्स - Sambhog life ko behtar aur majedar banane ke tips

स्वस्थ और बेहतर संभोग लाइफ का होना एक लंबे जीवन की निशानी मानी जाती है। बेहतर संभोग लाइफ जहां इंसान को शारीरिक समस्याओं से दूर रखती है वहीं यह मानसिक अवसाद से भी दूर रखने में असरदार साबित होती है। आइए जानें कुछ ऐसे टिप्स (Sambhog tips) जिनसे आपकी संभोग लाइफ बेहतर हो सकती है।

बेहतर संभोग लाइफ के लिए टिप्स - Tips for Better Sambhog Life in Hindi

किस करें - Kissing

संभोग का अर्थ केवल इंटरकोर्स नहीं होता है। संभोग से पहले मूड बनाने के लिए अपनी साथी को किस करना जरूरी है। यह अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने का भी एक तरीका होता है।

माहौल बनाएं - Set the Atmosphere

आजकल मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो आपके बेडरूम का माहौल बेहद रंगीन बना सकती हैं जैसे सुगंधित मोमबत्तियां, फ्लेवर्ड कंडॉम, संभोग टॉय आदि। इनका प्रयोग करें और अपनी संभोग लाइफ में थोड़ा तड़का लगाएं।

फोरप्ले करें - Do Foreplay before Sambhog

संभोग से पहले फोरप्ले के कई फायदे होते हैं। यह जहां महिलाओं को प्राकृतिक रूप से चिकनाहट लाने में मदद करता है वहीं पुरुषों को शीघ्रपतन की समस्या से भी बचाता है। इसमें किसिंग, लिकिंग, साथी को छूना, स्पाइसी टॉक करना आदि शामिल किया जा सकता है।

प्रयोग करें - Be Creative

संभोग के लिए कोई लिखित नियम नहीं हैं। यह तो बस मूड और सुविधा पर निर्भर करता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि संभोग केवल रात के समय या बेडरूम में ही किया जाए। साथ ही शायद एक ही पॉजिशन में संभोग कर आप ऊब चुके हो, इसलिए कुछ नई संभोग पॉजिशन भी ट्राई करें।

निडर बनें - Be Brave

अकसर महिलाएं संभोग के लिए पहल करने से बचती हैं ऐसे में पुरुषों को आगे आकर शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि अगर महिलाएं पहल करती हैं तो यह एक बेहतर संभोग लाइफ के लिए फायदेमंद हो सकता है।

अपने साथी को समझें - Be Sensible

कई बार ऑफिस की टेंशन के कारण या घर किसी समस्या के कारण हो सकता है आपके साथी का मन संभोग के लिए राजी ना हो। ऐसे में उनपर दबाव ना डालें, अपने साथी की भावनाओं की कद्र करें। उनसे बात करें, उनके मूड को समझें, परेशानी को समझकर उन्हें इससे निकलने का रास्ता बताएं। ऐसा कर आप अपने साथी का टेंशन कम करते हैं जिससे उनका मन संभोग से दूर नहीं भागता है और उन हसीन लम्हों के समय भटकता नहीं है।

सकारात्मक सोच - Think Positive

संभोग को एक बड़ा इश्यू ना बनाएं। इसे नेचुरली लें, इसके प्रति सकारात्मक सोच रखें। यह रिश्ते के लिए जरूरी हो सकती है लेकिन प्राथमिक नहीं।

एक अच्छी संभोग लाइफ के लिए उपरोक्त टिप्स (Sambhog Tips in Hindi) के साथ जरूरी है फिट बॉडी। फिट लोगों की संभोग लाइफ के भी हिट होने के चांस अधिक होते हैं। इसलिए एक बैलेंस डाइट और डेली एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।